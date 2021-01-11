Статистика коронавируса в Украине на 11 января: в больницы попали 1372 человека
За сутки проведены всего 12 043 ПЦР-теста.
10 января было зафиксировано 4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 372 человека;
- умерли – 68;
- выздоровели – 4819;
- проведено тестирований – 16 061 (методом ПЦР – 12 043, методом ИФА – 4 018).
За все время пандемии в Украине заболели 1 119 314 человек, выздоровели – 796 417, умерли – 19 835, проведено ПЦР-тестов – 5 781 951.
Больше всего новых случаев в Киеве (371), Запорожской (458), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 117 558 случаев (в том числе 371 за минувшие сутки);
- Винницкая область — 23 739 (97);
- Волынская область — 34 293 (103);
- Днепропетровская область — 62 220 (243);
- Донецкая область — 39 572 (53);
- Житомирская область — 41 494 (120);
- Закарпатская область — 29 031 (44);
- Запорожская область — 58 574 (458);
- Ивано-Франковская область — 44 415 (92);
- Киевская область — 63 700 (365);
- Кировоградская область — 8 890 (12);
- Луганская область — 12 115 (140);
- Львовская область — 64 977 (160);
- Николаевская область — 34 545 (293);
- Одесская область — 79 975 (312);
- Полтавская область — 38 940 (217);
- Ровенская область — 42 811 (88);
- Сумская область — 42 919 (160);
- Тернопольская область — 35 242 (103);
- Харьковская область — 72 666 (96);
- Херсонская область — 19 118 (159);
- Хмельницкая область — 41 275 (41);
- Черкасская область — 42 009 (229);
- Черновицкая область — 41 667 (153);
- Черниговская область — 31 539 (79).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, за января было проведено 17 199 ПЦР-тестов, из них 27,2% оказались положительными. В лаборатория оставались необработанными 1 394 образца.
Напомним, богатые государства закупили большую часть вакцин от коронавируса, а бедные страны могут остаться без доступа к вакцинам. Украина через COVAX имеет шанс получить вакцину AstraZeneca.