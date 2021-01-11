Статистика коронавируса в Украине на 11 января: в больницы попали 1372 человека

За сутки проведены всего 12 043 ПЦР-теста.

10 января было зафиксировано 4 288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 133 ребенка и 184 медработника.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 372 человека;

умерли – 68;

выздоровели – 4819;

проведено тестирований – 16 061 (методом ПЦР – 12 043, методом ИФА – 4 018).

За все время пандемии в Украине заболели 1 119 314 человек, выздоровели – 796 417, умерли – 19 835, проведено ПЦР-тестов – 5 781 951.

Больше всего новых случаев в Киеве (371), Запорожской (458), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 117 558 случаев (в том числе 371 за минувшие сутки);

Винницкая область — 23 739 (97);

Волынская область — 34 293 (103);

Днепропетровская область — 62 220 (243);

Донецкая область — 39 572 (53);

Житомирская область — 41 494 (120);

Закарпатская область — 29 031 (44);

Запорожская область — 58 574 (458);

Ивано-Франковская область — 44 415 (92);

Киевская область — 63 700 (365);

Кировоградская область — 8 890 (12);

Луганская область — 12 115 (140);

Львовская область — 64 977 (160);

Николаевская область — 34 545 (293);

Одесская область — 79 975 (312);

Полтавская область — 38 940 (217);

Ровенская область — 42 811 (88);

Сумская область — 42 919 (160);

Тернопольская область — 35 242 (103);

Харьковская область — 72 666 (96);

Херсонская область — 19 118 (159);

Хмельницкая область — 41 275 (41);

Черкасская область — 42 009 (229);

Черновицкая область — 41 667 (153);

Черниговская область — 31 539 (79).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, за января было проведено 17 199 ПЦР-тестов, из них 27,2% оказались положительными. В лаборатория оставались необработанными 1 394 образца.

Напомним, богатые государства закупили большую часть вакцин от коронавируса, а бедные страны могут остаться без доступа к вакцинам. Украина через COVAX имеет шанс получить вакцину AstraZeneca.