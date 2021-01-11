"Можно было подготовиться": Степанов ответил на жалобы о запрете торговать носками (видео)

По мнению министра, к анонсированному локдауну можно было подготовиться и обновить свой гардероб.

У украинцев было достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну и заранее купить носки и футболки.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга 11 января, комментируя жалобы украинцев на то, что во время ужесточенного карантина из свободной продажи пропали носки.

"То есть мы заранее, за месяц, рассказали и показали, что будет возможно в стране, а что – невозможно. Достаточно четко рассказали. Например, какие товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать. Какие магазины будут открыты…, а какие магазины будут закрыты", – сказал Степанов.

По мнению министра, к анонсированному локдауну можно было подготовиться и обновить свой гардероб.

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"Что такое подготовиться? Точно было возможно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время", – рассказал Степанов и добавил, что носки и футболки можно заказать онлайн.

Также Степанов сообщил, что сам не в восторге от таких ограничений, но без них стране угрожает опасность.

"Давайте придерживаться всех карантинных ограничений. Я понимаю, что любые ограничения не хочется выполнять. Мне тоже они не нравятся, я такой же человек, как вы. Такие же люди и члены правительства, и президент страны. Все хотят жить обычной жизнью. Но я должен принимать такие решения, потому что понимаю, какие могут быть последствия, если такие решения не принимать", – сказал министр.

Отметим, 8 января в Украине начался новый локдаун. Согласно ограничениям, на время действия карантина продажа бытовой химии, носков и колготок запрещена. В период локдауна с 8 по 24 января запрещается деятельность бытовых магазинов. Другие маркеты могут торговать лишь продуктами питания и товарами первой необходимости. В Минздраве объяснили, что запрет на продажу некоторых непродовольственных товаров в супермаркетах во время усиленного карантина направлен на уменьшение контактов между людьми.