Локдаун нипочем: киевский "Мегамаркет" продолжает торговать носками и колготками

Кроме продуктов питания, в торговом центре можно приобрести средств гигиены и даже посуду.

Несмотря на временный запрет продаж отдельных групп товаров из-за локдауна, игнорирует ограничения, столичный мегамаркет, расположенный в Соломенском районе на улице Сурикова, игнорирует ограничения.

Об этом сообщил столичный Telegram-канал "Киев без цензуры", опубликовав соответствующие фотографии.

"Делимся с вами замечательным местом, где можно провести время с семьей и друзьями, а так же приобрести, кроме продуктов и средств гигиены, носки, колготки и даже посуду", – говорится в сообщении.

После введения локдауна, с 8 по 24 января, многие магазины и торговые точки идут на разные ухищрения, чтобы торговать товарами, продажа которых временно запрещена.

Отметим, согласно ограничениям, на время действия карантина продажа бытовой химии, носков и колготок запрещена. В период локдауна с 8 по 24 января запрещается деятельность бытовых магазинов. Другие маркеты могут торговать лишь продуктами питания и товарами первой необходимости. В Минздраве объяснили, что запрет на продажу некоторых непродовольственных товаров в супермаркетах во время усиленного карантина направлен на уменьшение контактов между людьми.

Комментируя жалобы украинцев на то, что во время ужесточенного карантина из свободной продажи пропали некоторые товары, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что у граждан было достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну и заранее купить носки и футболки..