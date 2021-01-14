73-летний Николай Азаров заявил о готовности привиться российской вакциной Спутник V

Бывший глава украинского Кабмина заверил, что доверяет разработчику вакцины.

Экс-премьер-министр Украины времен президентства Виктора Януковича Николай Азаров, который сейчас живет в РФ, готов привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V", о чем написал в своем Twitter .

"Я лично готов пройти вакцинацию российским "Спутником V". Мне 73 года, и пока я не слышал приглашения вакцинироваться. Но как только оно будет, я обязательно провакцинируюсь, если не будет никаких противопоказаний. Я доверяю институту Гамалеи. Это наш, харьковский ученый был", – говорится в сообщении.

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Постом ранее бывший топ-чиновник раскритиковал главу украинского МИДа Дмитрия Кулебу. Тот, как известно, заявил, что выступил бы против использования в Украине российской вакцины "Спутник V" , даже если бы была доказана ее эффективность.

"Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины", – объяснил министр.

Азаров не смолчал, написав что "сомневается в профпригодности" Кулебы.

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Вакцина Спутник V" была разработана коллективом лаборатории клеточной микробиологии отдела медицинской микробиологии Национального Центра микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ под руководством доктора биологических наук, член-корреспондента РАН Д. Ю. Логунова. Она названа в честь первого советского космического спутника.

Уже 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против Covid-19, а одна из его дочерей уже проверила вакцину на себе. Уже на следующий день президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение Москвы о поставке в его страну вакцины против коронавируса "Спутник V".

В США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

9 декабря министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара пока не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, от закупки было решено отказаться, поскольку препарат не проходил "Надлежащую лабораторную практику" – систему контроля качества препаратов "Good laboratory practice" (GLP).