Из Украины пытались вывезти редкие монеты и ввезти часы с бриллиантами на 1,5 млн гривен

Один злоумышленник - гражданин Украины, а второй — гражданин Армении.

Гражданин Армении пытался через аэропорт "Борисполь" провезти в Украину элитные часы с нарушением таможенных процедур. А жительница Украины — наоборот, вывозила редкие монеты периода Российской империи и СССР, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Швейцарские часы марки ROLEX — Ulysse Nardin после проведения экспертизы признали оригинальными. При помощи детектора драгоценных металлов и анализатора состава было установлено, что часы выполнены из золота в бриллиантовом обрамлении. Общая стоимость пары контрабандных "ролексов" оценивается в 1,5 млн гривен.

Фото: государственная таможенная служба

Часы изъяли, поскольку ввезти их пытались через "зеленый коридор", а через него можно провозить товары со стоимостью не дороже тысячи евро. Письменную декларацию, которая бы подтвердила право на вывоз, мужчина не заполнял. Также он не консультировался с сотрудниками таможни. Теперь суд решит дальнейшую судьбу элитных аксессуаров.

Гражданка Украины в аэропорту "Киев" также через "зеленый коридор" пыталась вывезти из страны драгоценные монеты. Среди них — золотая монета "15 рублей" 1897 года, серебряный рубль 1896 года и серебряный рубль 1924 года.

Фото: государственная таможенная служба

Документов на легальный вывоз монеты не было, поэтому их также конфисковали. Их оценочную стоимость установит экспертиза.

Сотрудники таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил.

Напомним, ранее таможенники не дали вывезти из Украины более 2000 древних артефактов под видом паркета.

А в декабре 2020 сотрудники таможенного контроля не дали нелегально ввезти в Украину 45 новых iPhone 12