В Херсоне закрыли единственную в городе противотуберкулезную поликлинику

Жителей с закрытой формой туберкулеза будут принимать в обычных городских больницах.

В Херсоне закрыли единственную в городе противотуберкулезную клинику, местных жителей с закрытой формой туберкулеза будут принимать в обычных городских больницах. Об этом сообщает Голос Украины.

Такое произошло из-за того, что горсовет раньше времени не выделил средства на оборудование электронных рабочих мест врачей, заведение не смогло заключить договор с Национальной службой здоровья Украины и перестало получать госфинансирование. А финансировать его исключительно из городского бюджета отказались.

Городские больницы так же еще не заключили с НСЗУ дополнительные договоры о предоставлении медицинских услуг больным туберкулезом.

Пока пройдет организационный этап, такие пациенты смогут получать помощь и лекарства только на базе областного фтизиопульмонологического центра. Там лежат больные с гораздо опасной открытой формой туберкулеза, поэтому больные с формой закрытой могут быть инфицированы повторно.

Кроме того, городская туберкулезная поликлиника была в центре города, а фтизиопульмонологический центр — на окраине.

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