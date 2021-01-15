Маршруткам перекроют дорогу. Кабмин предложил изменить принципы работы городского транспорта

Предложенные изменения в законы приближают украинское регулирование сферы общественного транспорта к тому, что есть в ЕС.

Кабмин зарегистрировал законопроект № 4583, "цель которого в том, чтобы закончить со старыми маршрутками на городском транспорте", – пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что основными проблемными вопросами в сфере общественного транспорта являются:

нехватка современных крупногабаритных, низкопольных транспортных средств;

нестабильные графики движения;

несовершенный механизм компенсации за перевозку льготников;

уменьшение количества платежеспособных пассажиров.

Законопроект вносит изменения в действующие законы "Об автомобильном транспорте" и "О городском электрическом транспорте", которые устарели и не соответствуют нормам Евросоюза.

Прежде всего, услуга перевозки пассажиров определяется как общественно значимая, это меняет базовые принципы ее регулирования.

Вместо не всегда прозрачных конкурсов на маршруты будут закупать транспортную услугу через ProZorro. Города сами смогут определять цену и платить за километры, которые обслужены перевозчиком.

Вводятся новые меры воздействия на перевозчиков и нормы, регулирующие все аспекты предоставления общественно значимых услуг по перевозке пассажиров.

Все финансирование общественного транспорта будет осуществляться за счет местных бюджетов.

Напомним, полные вагоны, но все в масках: СМИ написали о то, как работает в Киеве метро во время локдауна.

В Кривом Роге с 1 мая 2021 года проезд в общественном транспорте станет бесплатным для жителей города. В бюджете города запланировали средства на обеспечение бесплатного проезда в муниципальном пассажирском транспорте.

После 24 января, когда планируется закончить локдаун, может подорожать стоимость проезда в маршрутках столицы. В зависимости от сложности маршрута цена может составить 10, 12 или 15 грн. Об этом сказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.