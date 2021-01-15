В Одессе рабочие нашли бутылку столетнего коньяка

Стоимость находки может доходить до 40 тысяч долларов, считает Дяченко

В Одессе на улице Мельницкой рабочие рыли траншею около завода "Шустов" и нашли бутылку коньяка, возраст которой — более 100 лет. Об этом сообщил директор музея "Шустов" Сергей Дяченко в Facebook.

"Думаю от 12 000$ до 40 000$, скоро выясним! Вот такую бутылку с коньяком в отличном состоянии нашли сегодня рабочие возле музея! Этот коньяк выпускал завод Шустов с 1899 по 1906 год! Коньяку более 100 лет!", — написал он.

Фото: Сергей Дяченко / Facebook

Отметим, в августе в Городнице (Житомирская область) археологи нашли редкий клад: 32 монеты времен Киевской Руси. Специалисты называют эту находку сенсационной для истории и уже окрестили "Городницким кладом".

Ранее под Полтавой археологи раскопали артефакты сразу трех древних культур, среди которых были древние костяные коньки. Один конец у них подтесан и слегка поднят вверх, на обоих концах есть дырки для крепления ноги. Подобные коньки также находили под Черниговом.

А на территории острова Хортица археологи откопали уникальное захоронение скифского воина, возраст которого – около 2 500 лет.