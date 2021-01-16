В Киеве штрафуют за плохую уборку снега: за сутки 1 062 предписания

С утра дороги и тротуары чистят 5 018 коммунальных работников.

В Киеве инспекторы благоустройства вынесли за сутки 1 062 предписания тем предприятиям и организациям, которые несвоевременно расчищают балансовые территории от снега.

Об этом написал в Facebook и. о. директора департамента городского благоустройства Киевской горадминистрации Тимур Ткаченко.

"Всего за день было вынесено 1 062 предписания предприятиям, учреждениям и организациям за несвоевременную очистку балансовых территорий от снега. Также инспекторы составили 127 протоколов на руководителей предприятий, которые пренебрегли предписанием и не выполнили требования", – говорится в сообщении.

По его данным, по состоянию на утро 16 января дороги и тротуары чистят 5 018 коммунальных работников. К работам привлечены 468 единицы снегоуборочной техники, использовано 3 349 тонн посыпочных материалов.

Ткаченко также призвал руководителей предприятий ответственно отнестись к своим обязанностям и организовать качественную уборку прилегающих территорий от снега.

Отметим, 14 января в Киеве из-за снегопада на дорогах работали 156 единиц спецтехники "Киевавтодора" и 64 бригады по ручной уборке. Работники дорожной службы начали превентивно обрабатывать дороги и тротуары столицы противообледенительными средствами.