Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, – штаб ООС

Российско-оккупационные войска применили станковой гранатомет.

На востоке Украины в зоне проведения операции Объединенных сил боевики 17 января нарушили режим прекращения огня и открыли огонь в сторону позиций ВСУ из станкового пулемета, сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

Это произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Широкино.

О факте обстрела украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. По информации комиссии, обошлось без погибших и раненых.

В ООС также проинформировали, что за воскресенье саперы ГСЧС разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение шесть взрывоопасных предметов.

Напомним, 8 января боевики на Донбассе два раза открывали огонь из стрелкового оружия и гранатомета в сторону ремонтной бригады, которая выполняла работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка – Торецк" в районе населенного пункта Южное.

В начале января в селе Благодатное (Донецкая область) 16-летний подросток подорвался на взрывоопасном предмете. Полиция возбудила уголовное дело.