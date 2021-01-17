Бойовики обстріляли позиції ВСУ на Донбасі, — штаб ООС

Російсько-окупаційні війська застосували станкового гранатомет.

На сході України в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики 17 січня порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь у бік позицій ВСУ з станкового кулемета, повідомляє штаб ООС на своїй сторінці в Facebook.

Це сталося в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", недалеко від населеного пункту Широкино.

Про факт обстрілу українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ. За інформацією комісії, обійшлося без загиблих та поранених.

У ВЗГ також поінформували, що за неділю сапери ГСЧС розмінували майже два гектари території і передали на знищення шість вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 8 січня бойовики на Донбасі два рази відкривали вогонь зі стрілецької зброї і гранатомета в сторону ремонтної бригади, яка виконувала роботи по відновленню водопостачання на ділянці водогону "Горлівка — Торецьк" в районі населеного пункту Південне.

На початку січня в селі Благодатне (Донецька область) 16-річний підліток підірвався на вибухонебезпечному предметі. Поліція порушила кримінальну справу.