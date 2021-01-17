В Одессе горит отель, есть погибший (фото, видео)

Спасатели сообщили о том, что нашли тело одного погибшего. В соцсетях пишут о двух жертвах.

На улице Посмитного 10/12 в Одессе вечером 17 января загорелось трехэтажное здание, в котором находились массажный салон и отель, сообщает "Думская".

Как передает корреспондент издания с места событий, полыхает крыша сообружения. По информации ГСЧС, огонь охватил 1,5 тыс. квадратных метров.

К месту происшествия приехали два автомобиля скорой помощи. По состоянию на 22:17 стало известно о гибели одного человека. На месте ЧП работают 65 спасателей и 12 спецмашин.

Работу сотрудников ГСЧС усложняет тот факт, что дом находится в глубине плотной застройки. Пожарные заливают огонь с автовышки. Вторая проблема – мороз, из-за чего брызги воды, попадающие на форму спасателей, замерзают.

По словам одного из постояльцев отеля, он услышал, как на втором этаже загорелась проводка. Мужчина схватил документы и успел выбежать из помещения. Он отметил, что в отеле жило много иностранцев. Другой постоялец заведения рассказал, что накануне пожара в отеле чинили проводку, потому что периодически возникали проблемы со светом.

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К месту пожара приехали представители городской власти – вице-мэр Михаил Кучук и глава Приморской райадминистрации Марат Королев. Мэр Одессы Геннадий Труханов сейчас в отпуске. Чиновники решают, куда теперь расселить постояльцев.

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На время тушения огня полиция перекрыла проезд по улице Посмитного между Аркадийским и Клубничным переулками.

В телеграмм-каналах публикуют видео с места происшествия.

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Спасатели уже прокомментировали пожар, подтвердив смерть одного человека и уточнив, что огонь охватил около двух тысяч квадратных метров. В соцсетях же пользователи уже сообщают о двух жертвах пожара.

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Фото: Скриншот

В полиции ЧП пока что не прокомментировали. Тушение огня продолжается.

Напомним, в селе Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области в ночь на 6 января горел отель. А в российском Екатеринбурге в результате пожара в многоэтажном жилом доме погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Жертвы были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах.