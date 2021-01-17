В Одесі горить готель, є загиблий (фото, відео)

Рятувальники повідомили про одного загиблого. У соцмережах пишуть про дві жертви.

На вулиці Посмітного 10/12 в Одесі ввечері 17 січня загорілося триповерхова будівля, в якому знаходилися масажний салон і готель, повідомляє "Думська".

Як передає кореспондент видання з місця подій, горить дах будівлі. За інформацією ГСЧС, вогонь охопив 1,5 тис. Квадратних метрів.

До місця події приїхали два автомобілі швидкої допомоги. Станом на 22:17 стало відомо про загибель однієї людини. На місці НП працюють 65 рятувальників і 12 спецмашин.

Роботу співробітників ДСНС ускладнює той факт, що будинок знаходиться в глибині щільної забудови. Пожежники заливають вогонь з автовишки. Друга проблема — мороз, через що бризки води, що потрапляють на форму рятувальників, замерзають.

За словами одного з постояльців готелю, він почув, як на другому поверсі загорілася проводка. Чоловік схопив документи і встиг вибігти з приміщення. Він зазначив, що в готелі жило багато іноземців. Інший гість закладу розповів, що напередодні пожежі в готелі чинили проводку, тому що періодично виникали проблеми зі світлом.

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До місця пожежі приїхали представники міської влади — віце-мер Михайло Кучук і глава Приморської райадміністрації Марат Корольов. Мер Одеси Геннадій Труханов зараз у відпустці. Чиновники вирішують, куди тепер розселити гостей.

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На час гасіння вогню поліція перекрила проїзд по вулиці Посмітного між Аркадійський і полуничний провулками.

У телеграм-каналах публікують відео з місця події.

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Рятувальники вже прокоментували пожежа, підтвердивши смерть однієї людини і уточнивши, що вогонь охопив близько двох тисяч квадратних метрів. У соцмережах ж користувачі вже повідомляють про дві жертви пожежі.

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Фото: Скриншот

У поліції НП поки що не прокоментували. Гасіння вогню триває.

Нагадаємо, в селі Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області в ніч на 6 січня горів готель. А в російському Єкатеринбурзі в результаті пожежі в багатоповерховому житловому будинку загинули вісім чоловік, у тому числі одна дитина. Жертви були виявлені в квартирах на другому, п'ятому та дев'ятому поверхах.