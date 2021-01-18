Нардеп Елена Мошенец считает коронавирус биологическим оружием (видео)
Парламентарий уверена, что коронавирус намного хуже ядерного оружия
По мнению народного депутата от фракции "Слуга народа", биологическое оружием может быть намного хуже ядерного, — сообщила Елена Мошенец в эфире телеканала "НАШ".
"Я рассматриваю такую возможность, потому что про биологическое оружие, так же как и про ядерное оружие, разговоры идут уже много десятилетий. И это оружие намного хуже ядерного", — заявила депутат.
По ее словам, количество боеголовок в мире всем известно и их можно посчитать, оценить масштабы. При этом сказать, что происходит в лабораториях отследить сложнее. Поэтому, коронавирус может быть ярким примером того, как это может быть.
Ведущий программы сразу сделал уточнение, что они не сторонники теорий сговора. И выступление народного депутата было прервано. После этого обсуждать вопрос стали эксперты в студии.
Напомним, коллега по фракции Мошенец, Юрий Камельчук заявлял, что коронавирус – это выдумка. Болезни, по его мнению, не существует.
Ранее в эфире телеканала депутат Анна Скороход заявляла, что борьба с коммунизмом и Советским союзом – это "маразм".
Позднее экс-регионалка Елена Бондаренко обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле мирных граждан на Донбассе.