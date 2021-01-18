Нардеп Олена Мошенець вважає коронавірус біологічною зброєю (відео)
Парламентарій упевнена, що коронавірус набагато гірший за ядерну зброю
На думку народного депутата від фракції "Слуга народу", біологічна зброя може бути набагато гірша за ядерну, — повідомила Олена Мошенець в ефірі телеканалу "НАШ".
"Я розглядаю таку можливість, тому що про біологічну зброю, так само як і про ядерну зброю, розмови точаться вже багато десятиліть. І ця зброя набагато гірша за ядерну", — заявила депутат.
За її словами, кількість боєголовок у світі всім відома і їх можна порахувати, оцінити масштаби. При цьому сказати, що відбувається в лабораторіях, відстежити складніше. Тому коронавірус може бути яскравим прикладом того, як це може бути.
Ведучий програми відразу зробив уточнення, що вони не прихильники теорій змови. І виступ народного депутата було перервано. Після цього обговорювати питання стали експерти в студії.
Нагадаємо: колега за фракцією Мошенець, Юрій Камельчук заявляв, що коронавірус — це вигадка. Хвороби, на його думку, не існує.
Раніше в ефірі телеканалу депутат Ганна Скороход заявляла, що боротьба з комунізмом і Радянським союзом — це "маразм".
Пізніше екс-регіоналка Олена Бондаренко звинуватила Збройні сили України в обстрілі мирних громадян на Донбасі.