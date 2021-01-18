В Минобразования объяснили, что придет на замену красным дипломам

В приложениях к диплому будут указывать достижения выпускника в учебе, по критериям, которые определят ВУЗы.

Каждое учебное заведение само сможет выбирать критерии, по которым будут писать о достижении, — сообщает пресс-служба Минобразования.

Теперь отметки о достижениях выпускника будут идти в 6 разделе "Дополнительная информация" приложения к диплому. После публикации Министерством юстиции приказа от Минобразования, приказ вступит в силу.

"Информацию про особенные достижения выпускника высшего учебного заведения может находиться в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе. Требования к присуждению отметки также определяют ВУЗы самостоятельно", — сообщают в Министерстве.

Напомним, что в Украине отменили "красные дипломы". Приказ уже вступил в силу с начала января 2021 года. Ранее в Министерстве образования утвердили формы приложения к диплому, образец академической справки, а также новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. В дипломах специалиста и младшего специалиста будут указывать образовательно-квалификационный уровень в графе "степень высшего образования".