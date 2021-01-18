У Міносвіти пояснили, що прийде на заміну червоним дипломам

У додатках до диплому вказуватимуть досягнення випускника в навчанні, за критеріями, які визначать ЗВО.

Кожен навчальний заклад сам зможе вибирати критерії, за якими писатимуть про досягнення, — повідомляє прес-служба Міносвіти.

Тепер позначки про досягнення випускника йтимуть в 6 розділі "Додаткова інформація" додатку до диплома. Після публікації Міністерством юстиції наказу від Міносвіти, наказ набуде чинності.

"Інформація про особливі досягнення випускника вищого навчального закладу може перебувати в додатку до диплому європейського зразка в шостому розділі. Вимоги до присудження позначки також визначають ВНЗ самостійно", — повідомляють в Міністерстві.

Нагадаємо, що в Україні скасували "червоні дипломи". Наказ вже вступив в силу з початку січня 2021 року. Раніше в Міністерстві освіти затвердили форми додатку до диплома, зразок академічної довідки, а також нові форми для дипломів доктора філософії, доктора мистецтв і доктора наук. В дипломах фахівця і молодшого спеціаліста вказуватимуть освітньо-кваліфікаційний рівень в графі "ступінь вищої освіти".