Только 0,6% используемых в Украине ПЦР-тестов – российского производства, – Минздрав

Подавляющая часть ПЦР-тестов, которые используются в стране, имеет украинское происхождение.

Государство и частные лаборатории закупают подавляющее количество ПЦР-тестов у отечественного производителя – компании "Украинские генетические технологии". Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Крупнейшими импортерами ПЦР-тестов в Украине являются КНР, США и Корея. Доля ПЦР-систем, производство которых зарегистрировано в России, составляет 0,6% от общего объема ПЦР-тестирования на территории Украины.

Ранее, 8 января, председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко заявил, что в Украине при диагностике COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР-тест-системы российского производства. "Даже ПЦР тест-системы харьковской компании "Астравир" производятся на основе российских компонентов", – добавил он.

В мае ряд СМИ обнародовали письмо Центра общественного здоровья Минздрава, в котором говорится, что чувствительность и специфичность тест-систем, изготовленных ООО "Укргентех" ("Украинские генетические технологии"), не соответствуют значению, заявленному производителем.

Компания опровергла это утверждение, а также отметила, что ее тест-система называется "Набор реагентов для определения коронавируса COVID-19". Упомянутую же в письме Центра общественного здоровья тест-систему "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" она не производит.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), тест-систему с таким названием производит китайская компания Da An Gene Co.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине изменят ПЦР-системы из-за мутировавшего коронавируса. "В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и скажет об изменении праймеров для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового вируса", — сказал он.