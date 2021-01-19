Тільки 0,6% використовуваних в Україні ПЛР-тестів — російського виробництва, — МОЗ

Переважна частина ПЛР-тестів, які використовуються в країні, має українське походження.

Держава і приватні лабораторії закуповують переважну кількість ПЛР-тестів у вітчизняного виробника — компанії "Українські генетичні технології". Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільшими імпортерами ПЛР-тестів в Україні є КНР, США і Корея. Частка ПЛР-систем, виробництво яких зареєстровано в Росії, становить 0,6% від загального обсягу ПЛР-тестування на території України.

Раніше, 8 січня, голова Національної медичної палати України, директор Інституту вакцинології та імунобіопрепаратів Сергій Кравченко заявив, що в Україні при діагностиці COVID-19 в 90% випадків використовуються ПЛР-тест-системи російського виробництва. "Навіть ПЛР тест-системи харківської компанії" Астравір "виробляються на основі російських компонентів", — додав він.

У травні ряд ЗМІ оприлюднили лист Центру громадського здоров'я МОЗ, в якому говориться, що чутливість і специфічність тест-систем, виготовлених ТОВ "Укргентех" ("Українські генетичні технології"), не відповідають значенням, що були заявлені виробником.

Компанія спростувала це твердження, а також зазначила, що її тест-система називається "Набір реагентів для визначення коронавірусу COVID-19". Згадану в листі Центру громадського здоров'я тест-систему "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" вона не виробляє.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), тест-систему з такою назвою виробляє китайська компанія Da An Gene Co.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні змінять ПЛР-системи через мутацію коронавірусу. "В кінці грудня Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і скаже про зміну праймерів для того, щоб змінити наші ПЛР-системи і щоб додати мішень, яка буде виловлювати білок нового вірусу", — сказав він.