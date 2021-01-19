Ситуация критическая: в "Укрэнерго" рассказали о веерных отключениях и запасах угля

Количество угля сократилось в 5,2 раза с ноября 2020 года. Но веерных отключений света не будет, "Укрэнерго" получила помощь у Беларуси.

Дефицит генерации удается покрывать, поэтому веерных отключений электричества не будет, сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

По состоянию на 18 января запасы угля всех марок на ТЭС уменьшились в 5,2 раза. В сравнении с ноябрем 2020 года, сейчас есть 487,5 тысячи тонн. Из них газового угля – 283,6 тысячи тонн (меньше в 7,5 раз), антрацитового – 203,9 тысяч тонн (почти в 2 раза).

"Начиная с понедельника 18 января, введено в работу дополнительно 6 блоков трех ТЕЦ: Углегорская, Змиевская и Трипольская на газовом топливе. Общая мощность составляет 1200 Мвт в час", — сообщают в "Укрэнерго".

Для покрытия дефицита, Украина импортирует электроэнергию из Белорусской АЭС и других электрогенерирующих станций. Общий экстренный импорт из Беларуси составляет 76,7 МВт в час.

Отмечается, что аварийная помощь из Беларуси предоставляется в соответствии с новыми договорами о поставках электроэнергии, подписанными с "Белэнерго" 30 декабря 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Укрэнерго" могут ввести план веерных отключений электроэнергии из-за возросшего спроса на электричество. В Украине наблюдаются сильные морозы, а нынешних запасов угля оказалось недостаточно.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что веерных отключений не будет.