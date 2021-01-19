Ситуація критична: в "Укренерго" розповіли про віялові відключення і запаси вугілля

Кількість вугілля скоротилося в 5,2 рази з листопада 2020 року. Але віялових відключень світла не буде, "Укренерго" отримала допомогу у Білорусі.

Дефіцит генерації вдається покривати, тому віялових відключень електрики не буде, повідомляє прес-служба "Укренерго".

Станом на 18 січня запаси вугілля всіх марок на ТЕС зменшилися в 5,2 рази. У порівнянні з листопадом 2020 року, зараз є 487,5 тисячі тонн. З них газового вугілля — 283,6 тисячі тонн (менше в 7,5 раз), антрацитового — 203,9 тисяч тонн (майже в 2 рази).

"Починаючи з понеділка 18 січня, введено в роботу додатково 6 блоків трьох ТЕЦ: Вуглегірська, Зміївська та Трипільська на газовому паливі. Загальна потужність становить 1200 МВт на годину", — повідомляють в "Укренерго".

Для покриття дефіциту, Україна імпортує електроенергію з Білоруської АЕС та інших електрогенеруючих станцій. Загальний екстрений імпорт з Білорусі становить 76,7 МВт на годину.

Відзначається, що аварійна допомога з Білорусі надається відповідно до нових договорів про постачання електроенергії, підписаними з "Біленерго" 30 грудня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "Укренерго" можуть ввести план віялових відключень електроенергії через збільшення попиту на електрику. В Україні спостерігаються сильні морози, а нинішніх запасів вугілля виявилося недостатньо.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що віялових відключень НЕ буде.