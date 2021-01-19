Степанов рассказал, каким может быть карантин в Украине этим летом

Чиновник надеется, что к лету останутся минимальные ограничения. Например, ношение маски в закрытых помещениях

Нынешний год в Украине, скорее всего, пройдет "под знаком" коронавируса, но есть вероятность, что ситуация с COVID-19 не будет такой сложной, как в прошлом году.

Такое мнение в интервью изданию "Страна.юа" выразил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Думаю, да. Мы точно будем длительный период жить с этим", – ответил Степанов на вопрос, будет ли 2021 год "под знаком ковида?"

"Ковид с нами не консультировался – когда ему появляться, когда ему исчезать. А если серьезно, коронавирус – абсолютно новая болезнь, которую никто до конца еще не понимает. Начиная от симптоматики и заканчивая последствиями. Все слабо себе отдают отчет, во что это может вылиться. Любые прогнозы делаются по аналогиям – первого SARSа, птичьего гриппа, испанки, которая была век назад. Сейчас аналитики ориентируются на это. Потому что никто не может понять, как коронавирус мутирует", – отметил Степанов.

Министр отметил, что после начала вакцинации всегда снижается число заболевших.

"Поэтому я надеюсь, что 2021-й год мы будем жить в коронавирусной повестке, но не в такой тяжелой, как в 2020-м году. У меня есть желание, чтобы уже к лету 2021-го года карантин был практически отменен", – добавил министр.

Он допустил, что к этому времени могут остаться лишь минимальные ограничения, например, ношение маски в закрытых помещениях.

"Не думаю, что это вызывает у кого-то сильное возмущение. На улице можно без маски. Хотелось бы свести карантинные ограничения к минимуму", – сказал Степанов.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с COVID-19 остается напряженной. Правительство считает необходимым нынешние карантинные меры из-за высокого уровня заболеваемости.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на территории Украины после завершения зимнего локдауна будут действовать ограничения "желтой зоны" карантина.