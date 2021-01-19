Степанов розповів, яким може бути карантин в Україні цього літа

Чиновник сподівається, що до літа залишаться мінімальні обмеження. Наприклад, носіння маски в закритих приміщеннях

Нинішній рік в Україні, швидше за все, пройде "під знаком" коронавірусу, але є ймовірність, що ситуація з COVID-19 не буде такою складною, як у минулому році.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Страна.юа" висловив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Думаю, так. Ми точно будемо тривалий період жити з цим", — відповів Степанов на запитання, чи буде 2021 рік "під знаком Ковіда?"

"Ковід з нами не консультувався — коли йому з'являтися, коли йому зникати. А якщо серйозно, коронавірус — абсолютно нова хвороба, яку ніхто до кінця ще не розуміє. Починаючи від симптоматики і закінчуючи наслідками. Всі слабо собі віддають звіт, у що це може вилитися. Будь-які прогнози робляться за аналогіями — першого SARSа, пташиного грипу, іспанки, яка була століття тому. Зараз аналітики орієнтуються на це. Тому що ніхто не може зрозуміти, як коронавірус мутує ", — зазначив Степанов.

Міністр зазначив, що після початку вакцинації завжди знижується число хворих.

"Тому я сподіваюся, що 2021-й рік ми будемо жити в коронавірусному порядку, але не в такому важкому, як у 2020-му році. У мене є бажання, щоб вже до літа 2021-го року карантин був практично скасовано", — додав міністр.

Він допустив, що до цього часу можуть залишитися лише мінімальні обмеження, наприклад, носіння маски в закритих приміщеннях.

"Не думаю, що це викликає у кого-то сильне обурення. На вулиці можна без маски. Хотілося б звести карантинні обмеження до мінімуму", — сказав Степанов.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні ситуація з COVID-19 залишається напруженою. Уряд вважає за необхідне нинішні карантинні заходи через високий рівень захворюваності на.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на території України після завершення зимового локдауна будуть діяти обмеження "жовтої зони" карантину.