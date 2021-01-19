В Украине появился первый в своем роде археологический центр

В нем будут обрабатывать исторические ценности, найденные во время раскопок – в частности тех, которые велись на Почтовой площади.

В Киеве официально открылся Центр консервации предметов археологии. Как сообщает сайт Киевской городской государственной администрации, об этом заявил и. о. ее первого зампредседателя Валентин Мондриевский.

В этом учреждении, в частности, будут обрабатывать исторические ценности, найденные во время археологических раскопок на Почтовой площади. В этой работе центр будет сотрудничать с Институтом археологии НАН Украины.

Там будут проходить мероприятия по консервации археологических предметов, экспериментальные исследования, разработка и внедрение в практику консервации и реставрации археологических предметов, памятников градостроительства, архитектуры и монументального искусства, их обследование и исследования.

В здании также будут изучать и анализировать достижения мировой науки в области археологии, сотрудничая с подобными центрами за рубежом.

"В Украине нет аналогичных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации археологических находок. Особенно это касается деревянных артефактов. Специалисты новосозданного Центра будутпользоваться преимущественно зарубежным опытом. Наша самая главная задача — сохранить все артефакты, найденные во время археологических исследований", – отметил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

Как сообщалось ранее, археологи обнаружили древнюю церковь, построенную на месте тайной вечери с Иисусом.

Помимо этого, на полуострове в Турции нашли затерянный храм богини любви.