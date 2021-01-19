В Україні з'явився перший в своєму роді археологічний центр

У ньому будуть обробляти історичні цінності, знайдені під час розкопок — зокрема тих, які велися на Поштовій площі.

У Києві офіційно відкрився Центр консервації предметів археології. Як повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації, про це заявив в.о. її першого заступника голови Валентин Мондрієвський.

У цій установі, зокрема, будуть обробляти історичні цінності, знайдені під час археологічних розкопок на Поштовій площі. У цій роботі центр співпрацюватиме з Інститутом археології НАН України.

Там будуть проходити заходи з консервації археологічних предметів, експериментальні дослідження, розробка і впровадження в практику консервації та реставрації археологічних предметів, пам'яток містобудування, архітектури та монументального мистецтва, їх обстеження та дослідження.

У будівлі також будуть вивчати й аналізувати досягнення світової науки в галузі археології, співпрацюючи з подібними центрами за кордоном.

"В Україні немає аналогічних установ і можливостей для здійснення кваліфікованої консервації та музеєфікації археологічних знахідок. Особливо це стосується дерев'яних артефактів. Фахівці новоствореного Центру будуть користуваться переважно закордонним досвідом. Наше найголовніше завдання — зберегти всі артефакти, знайдені під час археологічних досліджень", — зазначив директор департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

Як повідомлялося раніше, археологи виявили стародавню церкву, побудовану на місці таємної вечері з Ісусом.

Крім цього, на півострові в Туреччині знайшли загублений храм богині любові.