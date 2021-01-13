На полуострове в Турции нашли затерянный храм богини любви
Археологи говорят, что обнаруженному храму около 2,5 тысяч лет.
На западе Турции обнаружили затерянный храм греческой богини любви Ародиты. Об этом сообщает Live Science.
Группа турецких исследователей обнаружила 2500-летний храм Афродиты на полуострове Чешме. Сперва команда нашла часть статуи женщины и терракотовую голову в остатках храма, датируемого V веком до нашей эры. Надпись вокруг храма гласила, что это "священное место", рассказала руководитель исследования из Университет искусств им. Мимара Синана, археолог Элиф Копарал.
Археологи пришли к выводу, что руины являются остатками храма, посвященного Афродите, судя по всему, в регионе существовал культ богини.
"В то время культы Афродиты были очень распространенным явлением", – говорит Копарал.
Несмотря на то, что Афродита почиталась как богиня моря и даже войны, она в первую очередь ассоциировалась с любовью и плодородием. Например, жрицы любви в Древней Греции считали Афродиту своей покровительницей.
Полуостров в Турции, где был найден храм, известен уже давно своими древними поселениями и археологическими исследованиями, которые проводятся там с 2006 года.
"Обнаружение храма во время простого осмотра местности является большой редкостью", – добавила археолог.
Во время такого осмотра территории площадью 1600 кв. м команда также нашла 35 доисторических поседений, в том числе 16 из эпохи неолита. Таким образом, археологам удалось обнаружить значительную социальную и экономическую сеть.