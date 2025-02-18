Господствовали на море и на суше: археологи раскопали святилище загадочного народа (фото)

Археологи раскопали древнее святилище тартессийцев, которое использовали с середины VII до середины VI века до н. э. Во время исследования сооружения ученые также обнаружили многочисленные артефакты и ритуальные предметы.

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Археологи сделали важное открытие на месте раскопок Ла-Бьенвенида-Сисапо в Испании, обнаружив структуры и артефакты, которые проливают новый свет на верования и общественную организацию государства Тартесс. Эта находка меняет взгляды на то, как эта цивилизация распространилась на Пиренейский полуостров в железном веке, пишет Arkeonews.

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Раскопки, проведенные в рамках инициатив по исследованию наследия в Кастилии-Ла-Манче, обнаружили остатки большого религиозного сооружения VII века до нашей эры, на которое повлияли восточные традиции.

Это открытие подтверждает присутствие жителей Тартесса в этом регионе и раскрывает их интерес к поиску ресурсов за пределами их известных территорий.

Одной из самых выдающихся находок является церемониальный алтарь Фото: Mar Zarzalejos Prieto, Germán Esteban Borrajo / Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha

Расположенное вблизи вулканического образования, называемого восточным "кастильо" Ла-Бьенвенида, святилище демонстрирует архитектурные и ритуальные характеристики, которые согласуются с другими религиозными объектами, связанными с финикийско-тартесским миром.

Одной из самых выдающихся находок является церемониальный алтарь в форме распростертой бычьей шкуры, характерный для таких святилищ, как Каура (современная Кориа-дель-Рио, Севилья) и Малака (Малага).

Археологические исследования показывают, что здание использовали с середины VII до середины VI века до н. э., а также часто его реконструировали.

Среди найденных артефактов — протокоринфская греческая керамика, которую, вероятно, использовали на ритуальных пирах, и большие сосуды из чардона, связанные с поклонением финикийской богине Астарте. Кроме того, удалось найти базальтовые камни с изображением божеств и металлургические предметы, такие как тигли, горны, медный и свинцовый шлак.

Особенно важной находкой является ритуальное вложение, содержащее кости животных, морские раковины и обработанные козьи косточки, возможно, связанные с гадательными практиками. Эти элементы позволяют глубже понять духовные традиции и экономическую структуру протоисторического населения Сисапо.

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Исследование имеет важное значение для понимания урбанизации на внутреннем полуострове. По словам руководителя проекта профессора Мар Зарзалейоса Прието, поселение в Сисапо играло ключевую роль в попытках тартессийцев контролировать местные ресурсы — в частности серебро, свинец, киноварь, ртуть и медь — и интегрировать их в средиземноморские торговые сети под влиянием Финикии.

Ранее Фокус писал о царских сокровищах сарматов. Исследователи обнаружили сотни артефактов, среди которых золотой браслет весом 370 граммов.

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