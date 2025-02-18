Панували на морі й на суші: археологи розкопали святилище загадкового народу (фото)

Археологи розкопали древнє святилище тартессійців, яке використовували із середини VII до середини VI століття до н. е. Під час дослідження споруди вчені також виявили численні артефакти та ритуальні предмети.

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Археологи зробили важливе відкриття на місці розкопок Ла-Б'єнвеніда-Сісапо в Іспанії, виявивши структури та артефакти, які проливають нове світло на вірування та суспільну організацію держави Тартесс. Ця знахідка змінює погляди на те, як ця цивілізація поширилася на Піренейський півострів у залізному віці, пише Arkeonews.

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Розкопки, проведені в межах ініціатив з дослідження спадщини в Кастилії-Ла-Манчі, виявили залишки великої релігійної споруди VII століття до нашої ери, на яку вплинули східні традиції.

Це відкриття підтверджує присутність мешканців Тартессу в цьому регіоні та розкриває їхній інтерес до пошуку ресурсів за межами їхніх відомих територій.

Однією з найвизначніших знахідок є церемоніальний вівтар Фото: Mar Zarzalejos Prieto, Germán Esteban Borrajo / Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha

Розташоване поблизу вулканічного утворення, що називається східним "кастільйо" Ла-Б'єнвеніда, святилище демонструє архітектурні та ритуальні характеристики, які узгоджуються з іншими релігійними об'єктами, пов'язаними з фінікійсько-тартесським світом.

Однією з найвизначніших знахідок є церемоніальний вівтар у формі розпростертої бичачої шкури, характерний для таких святилищ, як Каура (сучасна Корія-дель-Ріо, Севілья) і Малака (Малага).

Археологічні дослідження показують, що будівлю використовували із середини VII до середини VI століття до н. е., а також часто її реконструювали.

Серед віднайдених артефактів — протокоринфська грецька кераміка, яку, ймовірно, використовували на ритуальних бенкетах, та великі посудини з чардону, пов'язані з поклонінням фінікійській богині Астарті. Крім того, вдалося знайти базальтові камені із зображенням божеств і металургійні предмети, такі як тиглі, горни, мідний і свинцевий шлак.

Особливо важливою знахідкою є ритуальне вкладення, що містить кістки тварин, морські мушлі та оброблені козячі кісточки, можливо, пов'язані з ворожильними практиками. Ці елементи дозволяють глибше зрозуміти духовні традиції та економічну структуру протоісторичного населення Сісапо.

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Дослідження має важливе значення для розуміння урбанізації на внутрішньому півострові. За словами керівника проєкту професора Мар Зарзалейоса Прієто, поселення в Сісапо відігравало ключову роль у спробах тартессійців контролювати місцеві ресурси — зокрема срібло, свинець, кіновар, ртуть і мідь — та інтегрувати їх у середземноморські торгівельні мережі під впливом Фінікії.

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