Три НАТО вместо одного: какое будущее ждет Альянс и где в нем Украина

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Процесс расширения НАТО сменяется процессом "расщепления".

Помните, я писал о возможном расщеплении НАТО на три субблока безопасности?

Это Арктический блок (аналог в виде ARTO — стран арктического договора безопасности). Главная задача — сдержать продвижение в Арктике РФ и Китая.

Например, самая северная российская военная база в Арктике — Нагурское, размещена на одном из островов архипелага Земли Франца Иосифа за 700 миль от канадской границы. В Нагурском, кстати, россияне недавно и Совбез проводили по вопросам освоения Арктики.

Арктика — это влияние на глобальный климат, что немаловажно в контексте будущих мировых климатических войн. О чем и Сорос писал в своей статье в 2022 году.

Но Арктика — это и биоокеанические ресурсы, ископаемые на шельфе и новая логистика в виде Северного морского пути. Который делает транспортные потоки из РФ в Китай намного короче и надежнее, по сравнению с маршрутом через Балтийское море, Атлантику, Средиземное море, Суэцкий канал, Красное море, Индийский океан и Малаккский пролив.

Расширение AUKUS в Индо-Тихоокеанском регионе. Это противостояние с Китаем с возможным вовлечением в блок Японии, Южной Кореи и Филиппин.

И непосредственно, континентальный блок, европейский.

В своих статьях я еще отмечал, что подобное расщепление НАТО вызовет внутренний конфликт интересов участников блока. Например, Британия является участником AUKUS, а вот Италии это не интересно. Или Норвегия может войти в ARTO, но зачем Арктика Турции. А США теряют интерес к европейским континентальным делам.

Поэтому возникает вопрос о создании нового европейского "центра силы".

На роль такого ядра претендует Украина, во всяком случае об этом говорят наши политики и аналитики.

Один из новых мировых "центров силы" Фото: DVIDS

Насколько это реально?

Ключевая проблема в контексте реалистичности данного сценария — это демография. Да, даже в век технологий драйвером является демография.

В Израиле, например, это хорошо понимают: там население после войны Судного дня в 1973 году увеличилось с 3,5 млн до почти 10 млн человек.

Конечно, одна демография без технологий — это будет Африка (хотя Африка сейчас уже разная). Здесь нужен синтез. То есть ключевой принцип геополитического драйва — синергия демографии и технологий.

Ответ на вопрос относительно наших перспектив дает отечественная история.

В 1651 году под Берестечком Богдан Хмельницкий вывел, наверное, одну из самых сильных армий Европы того времени в составе 150 тыс. воинов. Как иногда бывает в нашей истории, мы тогда "почти" победили. Но бегство и предательство армии крымского хана (союзника казаков) привело казацкую армию к тяжелому поражению.

Уже под командованием гетмана Выговского в 1659 году в битве под Конотопом с московским войском было не более 40–50 тыс. человек.

Гетман Петр Дорошенко в войне с поляками и россиянами мог рассчитывать на 10–15 тыс. воинов.

Кстати, именно при Дорошенко казацкие гетманы начали активно привлекать наемников, пытаясь компенсировать дефицит живой силы в виде военнообязанных — реестровых казаков. Это были подразделения сердюков (пехота) и компанейцев (конница), в которые нанимались немцы, сербы, хорваты, волохи, венгры.

Во время Полтавской битвы между россиянами и шведами ни подразделения гетмана Мазепы на стороне шведов (запорожцы Костя Гордиенко), ни войска гетмана Скоропадского на стороне Петра І фактически не играли никакой существенной роли и выступали в роли статистов.

В 18 столетии украинская армия играла лишь вспомогательную роль в войнах Российской империи с турками, Пруссией, шведами.

Это все были последствия "Доби Руїни" второй половины 17 века, когда в результате войн была почти полностью уничтожена правобережная часть Гетманщины со столицей Чигирином.

И лишь в 19 веке, по мере восстановления демографического потенциала за счет высокой рождаемости, колонизации причерноморских степей (Дикого Поля) с помощью масштабных проектов освоения целинной территории, Украина постепенно стала значимой базой для пополнения российской армии рекрутами.

Существенное увеличение мобилизационного потенциала Украины пришлось как раз на Крымскую и Освободительную Болгарскую войны в 19 веке и на Первую и Вторую мировые войны в 20 веке. А максимальная историческая численность населения у нас была зафиксирована в 1991 году — почти 52 млн человек.

Важно

Чрезвычайная демографическая ситуация. Почему Украина будет терять миллионы людей в ближайшие годы

Сейчас мы просто срезаем этот пик.

Скорее всего, максимальная точка мобилизационного потенциала у нас была в 2022–2023 годах. В настоящее время мы видим новую "Руїну". Только в отличие от 17 века, она происходит на Левобережье, а не на Правобережье.

Наблюдаем также и создание новой "Слободской Украины". Только не на Востоке, в Харькове и Сумах, а на западе — в европейских странах. Новая Слобожанщина теперь в Европе.

Только в отличие от прошлого, сейчас у нас уже не будет периода резкого роста рождаемости и нет новых территорий развития под освоение с помощью привлечения колонистов, как в 18–19 веках.

Любая система безопасности — это стратегическая инвестиция с опорой не на существующий потенциал, а на его перспективу раскрытия в горизонте 20–30 лет. В этой перспективе, Украина — это будет страна со значительной частью людей пенсионного возраста (10 млн из 25 млн) и существенным доминированием женского населения.

Я не верю в то, что к нам приедут "миллионы" мигрантов из Азии и Африки. Да это и достаточно спорная идея, так как такая масштабная миграция кардинально изменит этнический состав населения страны. А вот в создание сырьевыми компаниями в Украине своих ЧВК, в которых может служить "интернационал" для защиты своих интересов — не то, что верю, а считаю такой сценарий вероятным.

То есть, как и в 18 веке на Правобережье, вновь могут появиться "гайдуки, сердюки, надворные казаки и т.д." в виде отрядов транснациональной и местной магнатерии.

Вообще, сценарий нашей клиодинамики (исторической динамики) развивается по определенной спирали: пассионарный взрыв с дефицитом организующего начала — геополитический кризис — война — Руина — состояние гомеостаза/анабиоза — Гайдамаччина на топливе социального ресентимента — восстановление демографии — подготовка к новому пассионарному взрыву с дефицитом организующего начала.

Единственное отличие сейчас — это окончательный обрыв демографического цикла роста. Здесь точка невозврата уже пройдена. То есть наша клиодинамика уже не выйдет на рецикл.

Единственная задача политических элит в этих условиях — это не поиск мифических контуров Запорожской Сечи в 21 веке, а формирование относительно сносных условий жизни для оставшихся поколений украинцев. Сокращение численности населения на фоне константы сырьевой ренты по модели Мальтуса открывает для этого все возможности.

Что касается Европы, то с учетом принципа конвергенции демографии и технологий, точкой сборки ее системы безопасности может стать Франция или Турция.

Кстати, правая рука Эрдогана и глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о готовности Турции сформировать новый центр силы для ЕС. У Турции для этого есть все возможности. Я же говорил, что "Турция — это Украина, у которой все получилось" (при всей условности данного сравнения).

По сути, наблюдаем заход Турции на новую попытку возрождения Османского влияния на весь Евросоюз. У Турции во всяком случае будет самый большой в Европе мобилизационный потенциал и самая сильная армия с опытом боевых действий. И способность поддерживать данный потенциал, в том числе по численности, в течение ближайших 20–30 лет.

Рано или поздно это должно конвертироваться в новый геополитический потенциал Турции. Или в создание Тюркского мира, или в блеск турецкого ятагана над ЕС. Или в то и другое одновременно.

Сейчас — это узкий коридор возможностей для Турции.

Но шанс на реализацию своей игры на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной Азии и в Европе у нее точно есть.

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