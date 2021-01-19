Кабмин планирует отсудить затонувший танкер Delfi у владельца

Иск объяснили тем, что владелец танкера не поднял и не забрал его с пляжа в установленные сроки.

Кабинет министров планирует через суд получить право собственности на танкер-бункеровщик Delfi, потерпевший крушение на одесском пляже "Дельфин" в ноябре 2019 года.

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Одессы об открытии производства в деле.

Суд открыл производство по иску Кабмина против компании Mister Drake PC, владеющий танкером.

В правительстве иск объяснили тем, что владелец Delfi не поднял и не забрал танкер с пляжа в установленные сроки.

Подготовительное заседание по делу назначено на 3 февраля 2020 года.

Отметим, 22 ноября 2019 года в Одесском заливе танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря, он сел на мель у пляжа "Дельфин". Судно практически легло на бок, а из него начало вытекать горючее. 10 сентября 2020 года танкер удалось поднять.

Убытки, причиненные утечкой с танкера Delfi нефтепродуктов и пальмового масла, составили около 450-ти тысяч гривен.

Совокупные затраты на подъем танкера Delfi с мели, а также на отбуксировку судна в нефтегавань города Черноморска, составили около 14 миллионов гривен.