Кабмін планує відсудити затонулий танкер Delfi у власника

Позов пояснили тим, що власник танкера не підняв і не забрав його з пляжу у вказані терміни.

Кабінет міністрів планує через суд отримати право власності на танкер-бункеровщик Delfi, що зазнав аварії на одеському пляжі "Дельфін" в листопаді 2019 року.

Про це йдеться в постанові Господарського суду Одеси про відкриття провадження у справі.

Суд відкрив провадження за позовом Кабміну проти компанії Mister Drake PC, який володіє танкером.

В уряді позов пояснили тим, що власник Delfi не підняв і не забрав танкер з пляжу у вказані терміни.

Підготовче засідання у справі призначено на 3 лютого 2020 року.

Відзначимо, 22 листопада 2019 року в Одеській затоці танкер Delfi з відмовою двигуна зірвало з якоря, він сів на мілину біля пляжу "Дельфін". Судно практично лягло на бік, а з нього почало витікати пальне. 10 вересня 2020 року танкер вдалося підняти.

Збитки, завдані витоком з танкера Delfi нафтопродуктів і пальмового масла, склали близько 450-ти тисяч гривень.

Сукупні витрати на підйом танкера Delfi з мілини, а також на відбуксування судна в нафтогавань міста Чорноморська, склали близько 14 мільйонів гривень.