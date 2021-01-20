Украина
В Крыму замерз стометровый водопад Учан-Су (фото, видео)
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Вместо воды на склоне образовались сосульки, а около водопада лежит снег.
Самый высокий водопад в Крыму Учан-Су замерз и обледенел. Фото и видео замерзшего водопада выложили в сеть пользователи соцсетей.
Вместо воды на склоне образовались сосульки, а около водопада лежит снег.
Сейчас в Ялте около четырех градусов ниже нуля, но в скором времени ожидается потепление.
Расположен водопад в шести километрах от Ялты, его высота составляет 98,5 метров.
Напомним, в Одессе из-за сильных морозов "закипело" море. В Украине морозы останутся до 20-21 января, после чего температура поднимется примерно до 0 градусов. Об этом сообщил синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.