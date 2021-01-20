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В Крыму замерз стометровый водопад Учан-Су (фото, видео)

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крым, водопад, погода, мороз, ялта
Фото: shinkarenko_nikolya / Instagram

Вместо воды на склоне образовались сосульки, а около водопада лежит снег. 

Самый высокий водопад в Крыму Учан-Су замерз и обледенел. Фото и видео замерзшего водопада выложили в сеть пользователи соцсетей.

Вместо воды на склоне образовались сосульки, а около водопада лежит снег. 

Сейчас в Ялте около четырех градусов ниже нуля, но в скором времени ожидается потепление.

крым, водопад, погода, мороз, ялта
крым, водопад, погода, мороз, ялта

Расположен водопад в шести километрах от Ялты, его высота составляет 98,5 метров.

Напомним, в Одессе из-за сильных морозов "закипело" море. В Украине морозы останутся до 20-21 января, после чего температура поднимется примерно до 0 градусов. Об этом сообщил синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.