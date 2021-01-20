Україна
У Криму замерз стометровий водоспад Учан-Су (фото, відео)
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Замість води на схилі утворилися бурульки, а біля водоспаду лежить сніг.
Найвищий водоспад у Криму Учан-Су замерз і зледенів. Фото і відео замерзлого водоспаду виклали в мережу користувачі соцмереж.
Замість води на схилі утворилися бурульки, а біля водоспаду лежить сніг.
Зараз в Ялті близько чотирьох градусів нижче нуля, але незабаром очікується потепління.
Розташований водоспад у шести кілометрах від Ялти, його висота становить 98,5 метрів.
Нагадаємо, в Одесі через сильні морози "закипіло" море. В Україні морози залишаться до 20-21 січня, після чого температура підніметься приблизно до 0°С. Про це повідомив синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.