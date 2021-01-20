"Дух Геннадия шлет знамения". В Харькове ночью наблюдали световые столбы (фото)

Природное явление наблюдали жители Салтовки в ночь на 20 января.

В Харькове в ночь на среду, 20 января, наблюдались загадочные столбы из света. Пользователи начали публиковать фотографии увиденного в социальных сетях.

Так, паблик "ХС | Харьков" пишет: "Ночью на Салтовке наблюдались яркие столбы света в небе. Что за дела, знатоки?".

Фото: Соцсети

В Telegram-канале "Харьков 1654" тоже написали о ледяных столбах. Там отметили, что речь идет о природном явлении, которое называется гало. Несмотря на это, пользователи соцсетей с юмором отнеслись к увиденному.

Так, пользователь Anton Litvin написал комментарий: "Дух Геннадия шлет нам знамения". Вероятно, имея в виду мэра Харькова Геннадия Кернеса, который ушел из жизни 17 декабря 2020 года.

Пользователь VeremeyDenis написал: "Зарождение нового Лудшего". Так в городе шутливо называют покойного градоначальника.

"Это излучение от секретных вышек 5G", – написал пользователь Евгений.

В свою очередь, пользователь Юрий Вас написал: "Порталы открылись, пора валить".

Оптический эффект гало возникает, когда свет от наземных источников – например, фонарей – отражается на ледяных кристаллах, которые находятся в воздухе.

Уже утром эффект гало зафиксировал фотограф Василий Голосный. Кристаллы отражали солнечный свет.

Фото: Василий Голосный

Как сообщалось ранее, синоптики предупреждали о приходе в Украину сильных морозов.

19 января многие украинцы отмечали Крещение. С самого утра жители Киева и многих других городов ныряли в проруби с ледяной водой.