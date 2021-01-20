"Дух Геннадія посилає знаки". У Харкові вночі спостерігали світлові стовпи (фото)

Природне явище спостерігали жителі Салтівки в ніч на 20 січня.

У Харкові в ніч на середу, 20 січня, спостерігалися загадкові стовпи зі світла. Користувачі почали публікувати фотографії побаченого в соціальних мережах.

Так, паблік "ХС | Харків" пише: "Уночі в Салтівці спостерігалися яскраві стовпи світла в небі. Що це таке, знавці?".

Фото: Соцсети

У Telegram-каналі "Харків 1654" теж написали про крижані стовпи. Там відзначили, що йдеться про природне явище, яке називається гало. Незважаючи на це, користувачі соцмереж із гумором поставилися до побаченого.

Так, користувач Anton Litvin написав коментар: "Дух Геннадія почилає нам знаки". Ймовірно, маючи на увазі мера Харкова Геннадія Кернеса, який пішов із життя 17 грудня 2020 року.

Користувач VeremeyDenis написав: "Зародження нового Кращого". Так у місті жартівливо називають покійного градоначальника.

"Це випромінювання від секретних вишок 5G", — написав користувач Євген.

Зі свого боку, користувач Юрій Вас написав: "Портали відкрилися, пора тікати".

Оптичний ефект гало виникає, коли світло від наземних джерел — наприклад, ліхтарів — відбивається на крижаних кристалах, які знаходяться в повітрі.

Вже вранці ефект гало зафіксував фотограф Василь Голосний. Кристали відбивали сонячне світло.

Фото: Василь Голосний

Як повідомлялося раніше, синоптики попереджали про прихід в Україну сильних морозів.

19 січня багато українців відзначали Водохреще. Із самого ранку жителі Києва та багатьох інших міст пірнали в ополонки із крижаною водою.