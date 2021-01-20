Языковой скандал: в Одессе закрылся ресторан еврейской кухни "У Машковичей"

Владельцы заведения пошутили над языковым законом, теперь им и их родным угрожают поджогами и физической расправой.

В Одессе закрыли доставку еврейской кухни артель "У Машковичей", владельцы которого попали в языковой скандал после вступления в силу 16 января норм закона, согласно которым в Украине все обслуживание должно быть только на украинском языке.

Собственники заведения опубликовали на своей странице в Facebook пост, в котором украинский текст написан русскими буквами.

"Шалом люби друзи. Наступнойи недили, будемо готувати справжни хинкали з бараныною зи правыльного тиста. Так зийшлися зиркы, що до нас прыйыхав друг симьи, справжний грузынський повар, Гулади. Не прогавьтэ момент, встыгнить замовыты, лише мисяць в Одеси. Завжды ваша Артель у Машковичей", – было написано в сообщении.

В основном одесситы поняли шутку авторов поста и отнеслись к ситуации с юмором, но некоторых местных жителей такое отношение к государственному языку очень возмутило, и они начали присылать руководству заведения угрозы. Скриншоты некоторых из них владельцы ресторана опубликовали в соцсети.

После этого на странице заведения в Facebook появился пост, что в связи с угрозами руководство "Артели" планирует написать обращение в Израильское посольство и СБУ.

"Один из наших учредителей, является гражданином Израиля, мы ведём свой бизнес в соответствии с законодательством Украины, вся маркировка на государственном языке, вся продукция сертифицирована и прошла держпоживстандарт, всё налоги идут в казну Украины!.. мы будем писать обращение в Изральское посольство и СБУ", – говорится в сообщении.

Как стало известно, хозяин заведения Ирина Машкевич решила приостановить свой бизнес. Об этом она сообщила в эфире 7 канала.

По ее словам, заведение закрыли временно, пока конфликт не уляжется. Руководство заведения опасается возможных провокаций, например, что кто-то закажет еду и в итоге "сообщит" о массовом отравлении, стекле в еде, и т.д. Именно это обещали разозленные подписчики в соцсетях.

Ирина Машкевич также заявила, что угрозы поступают не только в адрес ее бизнеса, но и лично ей и ее семье. Она сказала, что все фиксирует на телефон и намерена снова обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, с 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой вся сфера обслуживания в Украине должна работать исключительно на государственном языке. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что изменения касаются всех представителей сферы услуг, независимо от формы собственности. За отказ обслуживать на украинском языке заведение могут оштрафовать на сумму до 6800 грн.