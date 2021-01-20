Мовний скандал: в Одесі зачинився ресторан єврейської кухні "У Машковичів"

Власники закладу пожартували над мовним законом, тепер їм та їхнім рідним погрожують підпалами і фізичною розправою.

В Одесі закрили доставку єврейської кухні артіль "У Машковіч", власники якого потрапили у мовний скандал після набрання чинності 16 січня норм закону, згідно з якими в Україні все обслуговування повинно здійснюватися виключно українською мовою.

Власники закладу опублікували на своїй сторінці у Facebook пост, в якому український текст написаний російськими літерами.

"Шалом люби друзи. Наступнойи недили, будемо готувати справжни хинкали з бараныною зи правыльного тиста. Так зийшлися зиркы, що до нас прыйыхав друг симьи, справжний грузынський повар, Гулади. Не прогавьтэ момент, встыгнить замовыты, лише мисяць в Одеси. Завжды ваша Артель у Машковичей", —написано в повідомленні.

Зрештою одесити зрозуміли жарт авторів поста і поставилися до ситуації з гумором, але деяких місцевих жителів таке ставлення до державної мови дуже обурило, і вони почали надсилати керівництву закладу загрози. Скріншоти деяких з них власники ресторану опублікували в соцмережі.

Після цього на сторінці закладу в Facebook зʼявився пост, що у звʼязку з погрозами керівництво "Артілі" планує написати звернення в Ізраїльське посольство й СБУ.

"Один з наших засновників — громадянин Ізраїлю, ми ведемо свій бізнес відповідно до законодавства України, усе маркування державною мовою, уся продукція сертифікована і пройшла держпоживстандарт, усі податки йдуть у скарбницю України! .. ми будемо писати звернення в ізраїльське посольство й СБУ", — йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, господарка закладу Ірина Машкевич вирішила призупинити свій бізнес. Про це вона повідомила в ефірі 7 каналу.

За її словами, заклад закрили тимчасово, поки конфлікт не владнається. Керівництво закладу побоюється можливих провокацій, наприклад, що хтось замовить їжу і потім "повідомить" про масове отруєння, скло в їжі тощо. Саме це обіцяли розлючені передплатники в соцмережах.

Ірина Машкевич також заявила, що погрози надходять не тільки на адресу її бізнесу, але й особисто їй та її сімʼї. Вона сказала, що все фіксує на телефон і має намір знову звернутися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, з 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою вся сфера обслуговування в Україні повинна працювати виключно державною мовою. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, що зміни стосуються всіх представників сфери послуг, незалежно від форми власності. За відмову обслуговувати українською мовою заклад можуть оштрафувати сумою до 6 800 грн.