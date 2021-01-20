В 2020 году туристическая отрасль Украины из-за COVID-19 потеряла около 60 млрд грн

На сегодняшний день спрос на туристические услуги снизился.

В прошлом году украинская туристическая отрасль из-за пандемии коронавируса получила около 60 млрд гривен ущерба.

Такие данные привела глава Госагентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марьяна Олеськив, пишет "Интерфакс-Украина".

По ее словам, на сегодняшний день спрос на туристические услуги снизился и ущерб рынку был нанесен значительный.

"Если в мире потери туристической отрасли составили около 800 млрд долларов, то в Украине, по нашим подсчетам, около 60 млрд грн. Это ущерб, который отрасль получила в 2020 году", – сказала она.

При этом она уточнила, что детальные результаты индустрии в 2020 году агентство хочет обнародовать в начале февраля.

В то же время в Украине все еще нет детальных статистических данных о туристическом рынке и его участниках.

"Для Госагентства это будет один из приоритетов в следующем (2021, – ред.) году. В том бюджете, которым мы располагаем, а это 100 млн грн, мы планируем значительную долю финансирования направить на создание Единого туристического реестра", – рассказала глава ГАРТ.

В этом реестре, по ее словам, смогут зарегистрироваться все средства размещения и субъекты туристической деятельности.

Ранее сообщалось, что рынок турагентов и туроператоров в Украине сократился на 60-70% в пандемическом 2020 году, ситуацию смягчили открытые границы Турции и Египта.

Напомним, по данным ООН Международный туризм вернулся к уровню 1990 года из-за коронавируса. За 10 месяцев 2020 года отрасль потеряла почти триллион долларов.