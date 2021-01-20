У 2020 році туристична галузь України через COVID-19 втратила майже 60 млрд грн

На сьогоднішній день попит на туристичні послуги знизився.

Минулого року українська туристична галузь через пандемію коронавіруса зазнала майже 60 млрд гривень збитків.

Такі дані навела глава Держагентства розвитку туризму України (ДАРТ) Мар'яна Олеськів, пише "Інтерфакс-Україна".

За її словами, на сьогоднішній день попит на туристичні послуги знизився і ринку зазнав значних збитків.

"Якщо у світі втрати туристичної галузі склали майже 800 млрд доларів, то в Україні, за нашими підрахунками, близько 60 млрд грн. Це збитки, які галузь ззанала в 2020 році", — сказала вона.

Водночас вона уточнила, що детальні результати індустрії в 2020 році агентство хоче оприлюднити на початку лютого.

У той же час в Україні все ще немає детальних статистичних даних про туристичний ринок і його учасників.

"Для Держагентства це буде один з пріоритетів наступного (2021, — ред.) року. У тому бюджеті, яким ми володіємо, а це 100 млн грн, ми плануємо значну частку фінансування спрямувати на створення Єдиного туристичного реєстру", — розповіла глава ДАРТ .

У цьому реєстрі, за її словами, зможуть зареєструватися всі засоби розміщення і суб'єкти туристичної діяльності.

Раніше повідомлялося, що ринок турагентів і туроператорів в Україні скоротився на 60-70% у пандемічний 2020 рік, ситуацію пом'якшили відкриті кордони Туреччини і Єгипту.

Нагадаємо, за даними ООН Міжнародний туризм повернувся до рівня 1990 року через коронавірус. За 10 місяців 2020 року галузь втратила майже трильйон доларів.