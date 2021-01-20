Апелляционный суд Киева оставил под арестом Микитася

В ходе заседания суда экс-глава "Укрбуда" настаивал на своей невиновности.

Киевский апелляционный суд оставил под арестом экс-главу "Укрбуда" Максима Микитася, который подозревается в организации похищения столичного адвоката.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

"Меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля оставить без изменения", – объявила судья Татьяна Росик.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Микитася на решение Шевченковского райсуда Киева об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Определение Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 февраля 2021 года оставить без изменений, апелляционные жалобы защиты… оставить без удовлетворения ", – говорится в решении суда.

В ходе заседания суда Микитась заявил о своей невиновности.

"Нужно было закрыть меня… Это полностью фальсифицированное, сфабрикованное дело", – сказал он.

Представители стороны обвинения, в свою очередь, указали на достаточность доказательств причастности Микитася к организации похищения столичного адвоката.

Напомним, утром 29 декабря следователи Нацполиции провели обыски в доме у бывшего владельца компании "Укрбуда" Максима Микитася, который фигурирует в деле о махинациях с квартирами для Нацгвардии. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов. По его словам, обыск проводился по уголовному делу о похищении человека.

Накануне со ссылкой на свои источники Бутусов сообщил, что Нацполиция выдвинула Микитасю новое подозрение, не связанное с коррупцией. По его данным, Микитась, как лицо сотрудничающее со следствием, находится под охраной НАБУ, и снимать ее детективы бюро не намерены. Журналист отметил, что выдвижение нового подозрения похоже на попытку "оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства", – написал он.

В начале декабря в СМИ сообщили, что НАБУ занимается расследованием дела касательно замглавы ОП Олега Татарова из-за его возможной причастности к фальсификациям экспертизы в деле Микитася. Сообщалось, в частности, что антикоррупционные органы считали, что Татаров мог договориться о написании положительной экспертизы для компании "Укрбуд", которая якобы показывала, что у компании нет убытков.