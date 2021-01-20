Апеляційний суд Києва залишив під арештом Микитася

Під час засідання суду екс-глава "Укрбуду" наполягав на своїй невинності.

Київський апеляційний суд залишив під арештом екс-главу "Укрбуду" Максима Микитася, якого підозрюють в організації викрадення столичного адвоката.

Про це повідомляє Telegram-канал Політика Країни.

"Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 27 лютого залишити без зміни", — оголосила суддя Тетяна Росіко.

Таким чином, суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисту Микита на рішення Шевченківського райсуду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Визначення Шевченківського районного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою строком до 27 лютого 2021 залишити без змін, апеляційні скарги захисту... залишити без задоволення", — йдеться в рішенні суду.

Під час засідання суду Микитась заявив про свою невинність.

"Потрібно було закрити мене... Це повністю фальсифікована, сфабрикована справу", — сказав він.

Представники сторони обвинувачення, зі свого боку, вказали на достатню кількість доказів причетності Микитася до організації викрадення столичного адвоката.

Нагадаємо, вранці 29 грудня слідчі Нацполіціі провели обшуки в будинку у колишнього власника компанії "Укрбуду" Максима Микитася, який фігурує у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії. Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов. За його словами, обшук проводився у кримінальній справі про викрадення людини.

Напередодні з посиланням на свої джерела Бутусов повідомив, що Нацполіція висунула Микитасю нову підозру, не пов'язану з корупцією. За його даними, Микитась як особа яка співпрацює зі слідством, знаходиться під охороною НАБУ, і знімати її детективи бюро не мають наміру. Журналіст зазначив, що висунення нової підозри схоже на спробу "тиснути на цінного свідка у справі, яка безпосередньо стосується одного з керівників держави", — написав він.

На початку грудня в ЗМІ повідомили, що НАБУ займається розслідуванням справи щодо заступника голови ОП Олега Татарова через його можливу причетність до фальсифікацій експертизи у справі Микитася. Повідомлялося, зокрема, що антикорупційні органи вважали, що Татаров міг домовитися про написання позитивної експертизи для компанії "Укрбуд", яка нібито показувала, що у компанії немає збитків.