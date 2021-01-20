Владимир Зеленский добавил с состав СНБО главу Национальной академии наук Украины

Не так давно академик Загородний стал главой НАН Украины.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в состав СНБО президента Национальной академии наук (НАН) Украины Анатолия Загороднего. Соответствующий документ (№22/2021), подписанный главой государства, опубликован на его официальном сайте в среду, 20 января.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Загороднего Анатолия Глебовича – президента Национальной академии наук Украины, – сообщается в публикации. – Указ вступает в силу со дня его опубликования".

Отметим, что это уже не первое серьезное назначение Загороднего за последние несколько месяцев. В частности, свою должность – главы НАН – он получил совсем недавно – 7-го октября 2020 года, будучи самым младшим из четырех претендентов на указанную должность.

Напомним, 19 августа 2020 года, на 102-м году жизни скончался предыдущий президент Национальной академии наук Украины, учений мирового уровня Борис Патон, возглавлявший НАН с 1962 года.