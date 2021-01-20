Володимир Зеленський додав до складу РНБО голову Національної академії наук України
Не так давно академік Загородній став головою НАН України.
Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів до складу РНБО президента Національної академії наук (НАН) України Анатолія Загороднього. Відповідний документ (№22/2021), підписаний головою держави, опублікований на його офіційному сайті в середу, 20 січня.
"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Загороднього Анатолія Глібовича — президента Національної академії наук України, — повідомляється в публікації. — Указ набирає чинності з дня його опублікування".
Відзначимо, що це вже не перше серйозне призначення Загороднього за останні кілька місяців. Зокрема, свою посаду — голови НАН — він отримав зовсім недавно — 7-го жовтня 2020 року, будучи наймолодшим з чотирьох претендентів на зазначену посаду.
Нагадаємо, 19 серпня 2020 року, на 102-му році життя помер колишній президент Національної академії наук України, навчань світового рівня Борис Патон, який очолював НАН з 1962 року.