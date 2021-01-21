Во Львове мужчина оставил собаку на морозе, оставив с ней записку

Собаку заметили привязанной к столбу около торгового центра.

Во Львове мужчина привязал собаку к столбу и оставил ее с запиской. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Львов".

Собаку заметили в людном месте — около торгового центра King Cross Leopolis на остановке транспорта.

С собакой нашли записку из которой стало известно, что ее зовут Звезда. Мужчина написал, что собака отдается в хорошие руки.

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Напомним, в Киеве произошел случай жестокого обращения с животными. В понедельник, 18 января, Telegram-канал "Киев Оперативный" опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой мужчина избил щенка, а затем выбросил его на мороз.

сначала мужчина держал собаку на поводке и одновременно наносил ей удары ногой. Они были такой силы, что щенок отлетал примерно на два метра и ударялся о стену. Затем издевательства продолжились на улице.

Кроме того, судья Яготинского суда спрашивала в соцсетях, как лучше отравить собаку.