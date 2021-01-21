У Львові чоловік покинув собаку на морозі, залишивши поруч записку

Помітили, що собаку прив'язана до стовпа біля торгового центру.

У Львові чоловік прив'язав собаку до стовпа і залишив її поруч записку. Про це повідомляє Telegram-канал "Типовий Львів".

Собаку помітили в людному місці — біля торгового центру King Cross Leopolis на зупинці для транспорту.

З собакою знайшли записку з якої стало відомо, що чотирилапу звати Зірка. Чоловік написав, що віддає собаку в хороші руки.

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Нагадаємо, в Києві стався випадок жорстокого поводження з тваринами. У понеділок, 18 січня, Telegram-канал "Київ Оперативний" опублікував запис із камери відеоспостереження, де видно, як чоловік побив цуценя, а потім викинув його на мороз.

Спочатку чоловік тримав собаку на повідку і одночасно завдавав їй удари ногою. Вони були такої сили, що щеня відлітало майже на два метри і билося об стіну. Потім знущання продовжилися на вулиці.

Крім того, суддя Яготинського суду запитувала в соцмережах, як краще отруїти собаку.