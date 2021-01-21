Немилостивый признал свою вину в ДТП: "я совершил правонарушение"

Виталий Немилостивый написал заявление на увольнение. Сегодня, 21 января, его уволили.

Заместитель вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского Виталий Немилостивый признал свою вину в нарушении правил дорожного движения. Инцидент произошел еще в ночь на 30 декабря 2020.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

"Я действительно совершил административное правонарушение. Оно несовместимо, пожалуй, с занимаемой должностью и это правильно, если сегодня общество к таким действиям относится, скажем так, "тщательно"", – сказал Немилостивый.

Он отметил, что написал заявление на увольнение и сегодня, 21 января, его уволили.

Кроме того, Немилостивый говорит, что якобы, когда его остановили полицейские, то были нарушены правила оформления протокола. По его словам, на место ДТП не были привлечены свидетели. Однако жаловаться на это он не будет.

"У меня есть своя точка зрения. На действия сотрудников ГАИ. Это такая вещь, я не буду ни на кого жаловаться, не комментировать нечего. Я ехал, меня остановили, я представился, дал свои документы, сказал, что я виновен сразу, не выходя из авто. Сотрудники полиции взяли мои документы и пошли сели у себя в машине. Некоторое время их не было. Хотя, на мой взгляд, если уж так, то по закону они должны были действовать другим образом: остановить, сразу свидетелей и т. д. Но это их дело, пусть они с собой сами разбираются. Я действительно нарушил правила, я этого не отрицал…", – пояснил он.

Также Немилостивый утверждает, что сотрудники полиции "цепляли его за рукав".

"Не нарушаю общественный порядок, ни к кому не придираюсь, не совершал никаких преступлений, не надо меня дергать за рукав и т. д. Если это выглядит так, как выглядит, то я повторяю, что я виноват", – сказал Немилостивый.

На вопрос, когда именно произошел инцидент, чиновник ответил, что это произошло в ночь на 30 декабря 2020 ориентировочно после 3:00.

Он также добавил, что ДТП произошло возле железнодорожного вокзала в Киеве, а не у его дома.

Ранее заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского Виталия Немилостивого остановила полиция, заподозрившая последнего в вождении в нетрезвом состоянии.

Он отказался оформлять протокол и попытался скрыться с места происшествия: полицейские "скрутили" Немилостивого, когда тот пошел на прорыв.

21 января Кабинет министров уволил Виталия Немилостивого.

Виталий Немилостивый был первым заместителем министра промышленной политики при председательстве Юлии Тимошенко (в 2007-2010 гг.) и Николае Азарове (в 2010-2011 гг.). В 2012-м Немилостивый избрался народным депутатом от "Батькивщины".