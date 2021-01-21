Немілостівий визнав свою провину в ДТП: "я скоїв правопорушення"

Віталій Немілостівий написав заяву на звільнення. Сьогодні, 21 січня, його звільнили.

Заступник віце-премʼєр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського Віталій Немілостівий визнав свою провину в порушенні правил дорожнього руху. Інцидент стався ще в ніч на 30 грудня 2020.

Про це він розповів у коментарі ТСН.

"Я дійсно вчинив адміністративне правопорушення. Воно несумісне, мабуть, із займаною посадою і це правильно, якщо сьогодні суспільство до таких дій ставиться, скажімо так, "ретельно"", — сказав Немілостівий .

Він зазначив, що написав заяву на звільнення, і сьогодні, 21 січня, його звільнили.

Крім того, Немілостівий каже, що нібито, коли його зупинили поліцейські, то були порушені правила оформлення протоколу. За його словами, на місце ДТП не були залучені свідки. Однак скаржитися на це він не буде.

"У мене є своя точка зору. На дії співробітників ДАІ. Це така річ, я не буду ні на кого скаржитися, ні коментувати нічого. Я їхав, мене зупинили, я представився, дав свої документи, сказав, що я винен відразу, не виходячи з авто. Співробітники поліції взяли мої документи і пішли сіли в себе в машині. Деякий час їх не було. Хоча, на мій погляд, якщо вже так, то за законом вони повинні були діяти іншим чином: зупинити, відразу свідків тощо. Але це їхня справа, нехай вони з собою самі розбираються. Я дійсно порушив правила, я цього не заперечував … ", — пояснив він.

Також Немілостівий стверджує, що співробітники поліції "чіпляли його за рукав".

"Чи не порушую громадський порядок, ні до кого не чіпляюся, що не скоював ніяких злочинів, не треба мене смикати за рукав тощо. Якщо це виглядає так, як виглядає, то я повторюю, що я винен", — сказав Немілостівий .

На питання, коли саме стався інцидент, чиновник відповів, що це сталося в ніч на 30 грудня 2020 орієнтовно після 3:00.

Він також додав, що ДТП сталася біля залізничного вокзалу в Києві, а не в його будинку.

Раніше заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського Віталія Немілостівого зупинила поліція, запідозрила останнього у водінні в нетверезому стані.

Він відмовився оформляти протокол і спробував сховатися з місця події: поліцейські "скрутили" Немілостівого, коли той пішов на прорив.

21 січня Кабінет міністрів звільнив Віталія Немілостівого.

Віталій Немілостівий був першим заступником міністра промислової політики за головування Юлії Тимошенко (у 2007-2010 рр.) і Миколи Азарова (у 2010-2011 рр.). У 2012-му Немілостівий обрався народним депутатом від "Батьківщини".