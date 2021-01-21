В МОН пояснили, как будут работать школы, ВУЗы и детские садики после 25 января

Список оставшихся запретов будет действовать до конца зимы, хотя может быть продлен и до марта.

Министерство образования опубликовало список того, что останется под запретом в образовательных заведениях после отмены тотального локдауна, начиная уже с понедельника.

"С 25 января продолжают действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учебных заведений, определенные постановлением Кабинета Министров от 9 декабря 2020 №1236. В то же время дополнительные ограничения, установленные на период 8-24 января, теряют силу", – сообщается на сайте МОН в четверг, 21 января.

В частности, под запретом остается посещение учебных заведений:

группами более 20 человек (кроме садиков, школ, а также внешкольного и специализированного художественного образования);

если более 50% учеников или сотрудников находятся на самоизоляции из-за контакта с коронавирусным больным.

Кроме того, в учебных заведениях и после локдауна запрещается:

проводить массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей с более чем одной группы или класса и в присутствии зрителей (посетителей);

Также, самоизоляция с 25-го не закончится для тех, кто прибывает из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из Крыма, "кроме лиц, в отношении которых нет оснований считать, что они были в контакте с больными COVID-19".

Указанная норма коснется как уже учащихся лиц, так и лиц, которые только намерены вступить в учреждения образования, расположенные на подконтрольных Киеву территориях.

"При благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования должны продолжить обучение в смешанном или очном формате", – отметил Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Как отметил на днях премьер-министр Денис Шмыгаль, на территории Украины после завершения зимнего локдауна будут действовать ограничения "оранжевой зоны" карантина, причем скорее всего, по его словам, ограничения продлят до 31 марта 2021 года.

Напомним, как заявил на днях Министр образования Украины Сергей Шкарлет, ученики выпускных классов после завершения локдауна смогут вернуться к смешанной форме обучения, а школьники младших классов смогут вернуться к полноформатному обучению.