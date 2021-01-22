За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество киевлян

За сутки вылечились 2854 жителя Киева.

В столице за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 507 человек, умерли 14 пациентов. Выздоровели 2854 человека, что является рекордом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Выздоровели за сутки в Киеве, внимание, 2854 человека! Это самое большое количество за период пандемии. Всего коронавирус преодолели 55 000 жителей столицы", — сказал Кличко.

Заболели 282 женщины в возрасте от 18 до 88 лет и 3 девочки от 14 до 17 лет. А также 216 мужчин в возрасте от 18 до 91 года и 6 мальчиков от 11 до 16 лет. Заболели 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 98, в Днепровском — 72, и в Святошинском районе — 71 случай.

Всего в Украине за сутки 21 января зафиксировано 5348 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.