За добу від коронавірусу видужала рекордна кількість киян

За добу вилікувалися 2 854 жителі Києва.

У столиці за минулу добу коронавірус діагностували у 507 осіб, померло 14 пацієнтів. Одужали 2 854 людини, що є рекордом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Одужали за добу в Києві, увага, 2 854 людини! Це найбільша кількість за період пандемії. Усього коронавірус подолали 55 000 жителів столиці", — сказав Кличко.

Захворіли 282 жінки віком від 18 до 88 років і 3 дівчинки від 14 до 17 років. А також 216 чоловіків віком від 18 до 91 року і 6 хлопчиків від 11 до 16 років. Захворіли 16 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 37 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 98, у Дніпровському — 72, та у Святошинському районі — 71 випадок.

Загалом в Україні за добу 21 січня зафіксовано 5 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 164 дитини і 225 медпрацівників.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не має наміру продовжувати дію жорсткого карантину (локдауну) після 24 січня. З 25 січня по всій території України почнуть діяти обмеження "помаранчевої" карантинної зони.